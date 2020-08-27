«واصف»: أزمة كورونا أثرت على الذهب بشكل كبير

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على سوق الذهب، لافتًا إلى انخفاض حركة الشراء إلى 70% في الربع الثاني من العام الحالى، وذلك بدءًا من أبريل حتى يوليو.وأضاف "واصف" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن كورونا أثرت على الدول الأكثر استهلاكًا في المنطقة، حيث انخفضت حركة الشراء في الإمارات إلى 86% وفي السعودية إلى 80% وفي الكويت انخفضت إلى 34%.كما أوضح أن حركة البيع والشراء في مصر انخفضت إلى 31%، خلال النصف الأول من العام الحالي من شهر يناير حتى نهاية يونيو.