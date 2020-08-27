الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف ورشة أعضاء النيابة الإدارية

استأنفت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس، عملها بورشة عمل متخصصة لما يزيد علي ٤٠ خبيرا ومدربا لإعداد برامج تدريب أعضاء النيابة الإدارية.وتستهدف الورشة تدريب ٩١٥ عضوا وينطلق فى النصف الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٠.ويأتى هذا البرنامج فى إطار بروتوكول التعاون بين هيئة النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى تم توقيعه فى ٥ أغسطس ٢٠٢٠.يُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذوي كفاءة عالية للدولة، وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج ١٩٠ متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدربًا.أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.