«الحجار» يقدم فرقته لجمهور الإسكندرية على أنغام أغنية «ياه ياه» (فيديو)

قدم الفنان الفنان الكبير على الحجار أفراد فرقته الموسيقية بإحدى أغانيه، خلال حفله الغنائي بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الثامن عشر.وقال الحجار لجمهور حفل مكتبة الإسكندرية، «أحب أعرفكم على فرقتي الموسيقية، بس إحنا لينا طريقة خاصة، بنعرف كل عضو بالفريق وآلته الموسيقية على أغنية ياه ياه، وهنقدم الفرقة».وبدأ الحجار بالغناء ليتوقف بتعريف كل عضو بالفرقة معرفًا الجمهور باسمه وآلته الموسيقية والذي يعزف عليها مقطوعة منفردًا، ليتفاعل الجمهور مع طريقة الحجار الممتعة في تقدير فرقته الموسيقية.ويقدم «الحجار» خلال حفل اليوم مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزا في مصر والعالم العربي.جدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.