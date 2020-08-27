تنسيق الأزهر 2020.. موعد تسجيل الرغبات وخطوات اختيار الكليات

تنسيق الأزهر 2020

خطوات اختيار الكليات لجامعة الأزهر

1- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

2- يدخل الرقم السري (الرقم المكتوب على استمارة النجاح التي استلمتها من المعهد، عبر النقر على أيقونات الأرقام المخصصة لإدخال الرقم السري، وليس عبر لوحة المفاتيح).

3- يدخل الرقم التأكيدي، كما هو مكتوب في الأيقونة المخصصة لذلك، حال عدم ظهور الرقم التأكيدي ينقر على (تغيير)، ادخل الرقم التأكيدي في خانة (أعد كتابة الرقم التأكيدي).



رابط التنسيق الأزهري الجامعي من هنا 1- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.2- يدخل الرقم السري (الرقم المكتوب على استمارة النجاح التي استلمتها من المعهد، عبر النقر على أيقونات الأرقام المخصصة لإدخال الرقم السري، وليس عبر لوحة المفاتيح).3- يدخل الرقم التأكيدي، كما هو مكتوب في الأيقونة المخصصة لذلك، حال عدم ظهور الرقم التأكيدي ينقر على (تغيير)، ادخل الرقم التأكيدي في خانة (أعد كتابة الرقم التأكيدي).

وتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية في 16 أغسطس ولمدة شهر كامل تنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.



كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.



وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.



ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.



كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى.

تزايد البحث حول تنسيق الأزهر 2020، وموعد تسجيل الرغبات وخطوات اختيار الكليات في جامعة الأزهر، ومن المفترض أن يبدأ التنسيق الأزهري الجامعي من بداية شهر سبتمر 2020.