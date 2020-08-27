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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع سما المصري عن حبسها سنتين: سنستأنف على الحكم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:28 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وأكد المحامى أشرف ناجي، محامي سما المصري، أنه يثق في عدالة القضاء، وأنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلته بالحبس سنتين.

كانت ريهام سعيد قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد سما المصري تتهمها بالسب والقذف، متضمنة كافة الأدلة والمستندات المؤيدة بذلك.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وتضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سبا وقذفا ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق "واتس آب".

وأشار أمر الإحالة إلى أن سما انتهكت خصوصية المجني عليها ريهام سعيد، بأن قامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق شبكة المعلومات بدون رضاها وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "واتس آب".

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