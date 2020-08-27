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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شبورة صباحًا وحار نهارًا.. تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:08 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدًا الجمعة شبورة مائية صباحا، ويكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا: لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 21
وادى النطرون 33 22
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 33 22
بلطيم 32 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 18
نويبع 37 27
طابا 36 25
كاترين 33 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 39 27
أسوان 40 26
إدفو 39 26
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 37 27
أبورماد 36 27
حلايب 37 28
رأس حدربة 36 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 41 27
الرياض 42 26
المنامة 38 33
أبوظبى 41 34
الدوحة 38 33
الكويت 44 29
دمشق 36 21
بيروت 30 27
عمان 34 21
القدس 31 20
غزة 31 24
بغداد 43 26
مسقط 33 29
صنعاء 26 14
الخرطوم 36 27
طرابلس 30 22
تونس 36 26
الجزائر 31 22
الرباط 27 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 33 15
إسطنبول 31 22
إسلام أباد 31 24
نيودلهى 31 26
جاكرتا 34 24
بكين 30 22
كوالالمبور 33 24
طوكيو 33 27
أثينا 35 23
روما 32 21
باريس 22 13
مدريد 32 15
برلين 24 16
لندن 18 12
مونتريال 22 14
موسكو 20 13
نيويورك 31 23
واشنطن 34 24
نواكشوط 30 26
أديس أبابا 21 13

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