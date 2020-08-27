شبورة صباحًا وحار نهارًا.. تفاصيل طقس الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدًا الجمعة شبورة مائية صباحا، ويكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه والرياح معتدلة.وحالة الطقس ليلا: لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 31 21وادى النطرون 33 22طنطا 34 23شبين الكوم 34 23دمنهور 33 22بلطيم 32 22مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 35 22بورسعيد 31 26دمياط 31 24الزقازيق 34 23المنصورة 33 23الإسماعيلية 36 22السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 24نخل 36 18نويبع 37 27طابا 36 25كاترين 33 19الطور 35 26شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 35 24بنى سويف 36 24المنيا 37 22أسيوط 37 23سوهاج 38 25قنا 39 26الأقصر 39 27أسوان 40 26إدفو 39 26أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 39 24شلاتين 37 27أبورماد 36 27حلايب 37 28رأس حدربة 36 28العظمى الصغرىمكة 42 29المدينة 41 27الرياض 42 26المنامة 38 33أبوظبى 41 34الدوحة 38 33الكويت 44 29دمشق 36 21بيروت 30 27عمان 34 21القدس 31 20غزة 31 24بغداد 43 26مسقط 33 29صنعاء 26 14الخرطوم 36 27طرابلس 30 22تونس 36 26الجزائر 31 22الرباط 27 17العظمى الصغرىأنقرة 33 15إسطنبول 31 22إسلام أباد 31 24نيودلهى 31 26جاكرتا 34 24بكين 30 22كوالالمبور 33 24طوكيو 33 27أثينا 35 23روما 32 21باريس 22 13مدريد 32 15برلين 24 16لندن 18 12مونتريال 22 14موسكو 20 13نيويورك 31 23واشنطن 34 24نواكشوط 30 26أديس أبابا 21 13