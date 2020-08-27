بسبب المصيفين.. مطروح تدرس بيع الخبز بالبطاقة الشخصية

اطمئن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، على مدى توفير الخبز للمواطنين والالتزام بأوزان الرغيف الجديدة التي وضعتها وزارة التموين وعممت بـ90 جنيه، أيضا إجراءات المحافظة لتيسير الوصول إليه من خلال توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع بالشوارع والمناطق البعيدة عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها.ووجه محافظ مطروح، المهندس السيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق بطاقة الرقم القومي وبيعه لزائري المحافظة، خاصة مع موسم الصيف وزيادة إقبال الزائرين، ما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق وتوفير الرغيف للمواطنين وفقا للضوابط المسموح بها بالتسنيق مع وزارة التموين.وأشاد محافظ مطروح بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبز إلى المناطق السكنية المختلفة، للتيسير على المواطنين، وهو ما لاقى استحسان من الأهالي.