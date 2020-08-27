رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب المصيفين.. مطروح تدرس بيع الخبز بالبطاقة الشخصية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:57 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
اطمئن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، على مدى توفير الخبز للمواطنين والالتزام بأوزان الرغيف الجديدة التي وضعتها وزارة التموين وعممت بـ90 جنيه، أيضا إجراءات المحافظة لتيسير الوصول إليه من خلال توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع بالشوارع والمناطق البعيدة عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها.

ووجه محافظ مطروح، المهندس السيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق بطاقة الرقم القومي وبيعه لزائري المحافظة، خاصة مع موسم الصيف وزيادة إقبال الزائرين، ما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق وتوفير الرغيف للمواطنين وفقا للضوابط المسموح بها بالتسنيق مع وزارة التموين.

وأشاد محافظ مطروح بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبز إلى المناطق السكنية المختلفة، للتيسير على المواطنين، وهو ما لاقى استحسان من الأهالي.

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

ولادة طفل بـ«عين واحدة» في الأقصر

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)

«شيري هانم» تنكر ممارسة الدعارة وابنتها «زمردة» تعترف: كنت عاوزة فلوس

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«القومية للموسيقى» تغني من أعمال بليغ والموجي والأطرش بالأوبرا

حكاية صورة.. الروائي طارق الطيب يحكي قصته مع الآلة الكاتبة

«ثقافة المنوفية» تناقش مؤلفات نجيب محفوظ

محمد صالح البحر: العلاج حق للإنسان المبدع