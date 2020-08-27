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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2656 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:20 م
سائق
سائق
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2656 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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