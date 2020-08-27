ضبط 2656 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2656 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.