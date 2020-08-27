لحظة غرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية (فيديو)

عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو، التقطه خفر السواحل الإيطالي، يظهر سفينة محترقة تغرق في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل سردينيا.وقال مسئولو خفر السواحل إنهم أنقذوا 17 شخصًا من السفينة التي خلفت سحابة من الدخان بعد اختفائها في مياه البحر الأبيض.وحسب "أنسا"، وكالة الأنباء الإيطالية، فإن السفينة التي بلغ طولها 50 مترًا، كانت متوجهة من كابري إلى سردينيا عندما اندلع الحريق على متنها.