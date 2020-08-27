تجدد القصف التركي على قرية في دهوك العراقية

جددت الطائرات التركية، الخميس، قصفها مواقع في قضاء العمادية في محافظة دهوك، وفق لوكالة موازين العراقية.وقال مصدر أمني، إن "طائرات تركية نفذت اليوم، قصفا استهدف أطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".وتنفذ تركيا ضربات جوية بين فترة وأخرى ضمن عملية المخلب التي أطلقتها شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.