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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 موظفين ساعدوا مواطنين فى تحويل عقارهما من سكني لتجاري بالقاهرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:30 م
ضبط موظفين
ضبط موظفين
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط 3 موظفين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام 3 موظفين بحى مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعهم الوظيفي في التواطؤ مع شخصين مقيمين بذات الجهة، وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجارى، على خلاف الحقيقة، للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضاري بحي مصر الجديدة، ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات، مما أضر بالمال العام.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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