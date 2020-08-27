«السعادة التركي» ينتقد أردوغان: البراعة ليست في اكتشاف الغاز ولكن بتوفيره للشعب

انتقد تمل كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة التركي، تباهي الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، باكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مشيرًا إلى أن اكتشاف الغاز الطبيعي ليس براعة.وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي لحزبه، في مركز "بالجات" التعليمي التركي، أن اكتشاف الغاز الطبيعي ليس براعة، ونظام أردوغان يحاول إقناع الأتراك بأن إيجادهم للغاز الطبيعي في البحر الأسود سيحل جميع المشاكل التي تواجهها تركيا، وفقًا لموقع "تركيا الآن".فيما أشار كرم الله أوغلو إلى أن البراعة ليست في إيجاد واكتشاف حقول الغاز، مؤكدًا أن البراعة تكمن في تقديم هذا المورد لخدمة الأمة.يذكر أن أردوغان، أعلن في وقت سابق، اكتشاف بلاده أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود، موضحًا أن سفينة "فاتح" اكتشفت مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، زاعمًا أنه يستهدف تقديم الغاز ليستخدمه المواطنون الأتراك في عام 2023.