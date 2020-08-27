سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-8-2020
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:36 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي استقراره اليوم الخميس 27-8-2020، أمام الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المالية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.
ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
وقام البنك المركزي المصري، بإطلاق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-8-2020
وسجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
وقام البنك المركزي المصري، بإطلاق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".