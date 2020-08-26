هشام توفيق: سنصنع السيارة الكهربائية الجديدة بالتعاون مع الصين

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المساحة المنزرعة انخفضت من 2 مليون فدان إلى نحو 170 ألف فدان في العام الماضي.وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية.وتابع "وزير قطاع الأعمال"، أن 80% من القطن المصري سيتم انتاجه بتكنولوجيا متطورة، كما سيتم زراعة 250 فدان قطن طويل التيلة شرق العوينات.وفي المجال الطبي قال: "نسعى لإحداث طفرة كبيرة في مجال الأدوية بقيمة مضافة عالية، منوّها: "حصة القابضة للأدوية 8% من سوق الدواء بمصر."أما عن قطاع الكهرباء صرّح: "مصر ستقوم بتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة في شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة صينية."