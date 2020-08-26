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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: هروب متهمي «الفيرمونت» لن يمر مرور الكرام

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:21 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الفيرمونت" التي تعود وقائعها لعام 2014، حيث تم اغتصاب فتاة في فندق شهير، هم ضحية تربية خاطئة ومجتمع يكيل بمئة مكيال، مؤكدًا: "لن يفلت هؤلاء من العقاب".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن المرأة المصرية أهينت على يد 9 متهمين، هرب منهم 7، وجار اتخاذ إجراءات ملاحقتهم قضائيًا من قبل النيابة العامة.

وعن هروب معظم المتهمين في القضية، عقّب قائلًا: "لن يمر مرور الكرام مهما كانت صفاتهم وأسماءهم وأموالهم، فهم لا يمثلون شيئًا أمام قوة القانون"، مشددا على أنه في سبيل إعادة ضبط منظومة الأسرة والمجتمع، نحتاج لإعادة صوغ نظام تربوي جديد.

وبدورها، ناشدت النيابة العامة الجميع بالوعي الكامل بالقضايا من هذا النوع، وتنأى بالمجتمع وبرواد مواقع التواصل أن يكون أسماء الجناة والمجني عليهم مادة للاستخدام الخاطئ.

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