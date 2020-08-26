رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:08 م
قلق الأمسيات
قلق الأمسيات
حسام الضمراني
طباعة
فازت رواية "قلق الأمسيات" الهولندية لماريكا لوكاس رينفيلد بجائزة "المان بوكر العالمية 2020"، حيث فازت بها مناصفة بين المؤلفة والمترجمة "ميشيل هاتشيسون" التي ترجمتها إلى الإنجليزية.

ويترجمها إلى العربية محمد عثمان خليفة، والذي ترجم مع العربي للنشر والتوزيع أكثر من 15 رواية.

كانت العربي للنشر والتوزيع قد حصلت على حقوق ترجمتها إلى العربية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في أكتوبر 2019 قبل ترشحها للقائمة الطويلة للبوكر، وهي من ضمن 11 رواية وكتاب، ترجمتها وتترجمها العربي للنشر والتوزيع من هولندا.

تدور الرواية حول فتاة تعيش مع عائلتها المتدينة في ريف هولندا وفي أحد أيام الشتاء، يذهب أخوها في رحلة للتزحلق على الجليد، ويتركها وحدها في المنزل، وفي لحظة غضب، تدعو عليه، فلا يعود إلى المنزل أبدًا. يسيطر الحزن على العائلة كلها، وتبدأ بالانعزال عن الجميع، والدخول في عالم من الأحلام المزعجة.

"لطالما فكرت كثيرًا في حقيقة أنني الصغرى، وكيف أن لا أحد يقول لي بأنني سيُسمح لي بفعل أي شيء عندما أصبح كبيرة كفاية.. ولذلك سألت الرب بأن يأخذ أخي "ماتياس" ويترك لي أرنبي.. آمين".
هذه هي الرواية الأولى، للشاعرة "ماريكا لوكاس رينفيلد"؛ وتتميز لغتها بالتجريبية، والشاعرية وهو ما نجحت المترجمة "ميشيل هاتشيسون" في نقله أثناء ترجمتها الرواية إلى الإنجليزية.

فازت الرواية أيضًا بجائزة "ليبريس" الأدبية الهولندية عام 2019، وهي جائزة أدبية رفيعة المستوى في هولندا.

فازت "ماريكا لوكاس رينفيلد" كذلك بجائزة "مانبلاد التشجيعية" الهولندية عام 2015. حصلت كذلك عام 2016 على جائزة "سي بادينج" لأفضل ديوان شعري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

«القوى العاملة»: صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل متضرر من كورونا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

الصور

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

ولادة طفل بـ«عين واحدة» في الأقصر

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

«نزار قباني أخفى عني مرضه ولا أغني لجمهور الخمور».. اعترافات أصالة

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجم الساعة

فرحها في الجنة.. حملة دعوات لإسراء محمود على السوشيال ميديا

منوعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»

لماذا يميل الرجال إلى قهر النساء؟

محمد خميس: هناك مزج بين اللغة العربية والعامية فى المسلسلات

«القومي لثقافة الطفل»: 30 إصدارًا جديدًا للأطفال خلال 2020