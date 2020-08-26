«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»

فازت رواية "قلق الأمسيات" الهولندية لماريكا لوكاس رينفيلد بجائزة "المان بوكر العالمية 2020"، حيث فازت بها مناصفة بين المؤلفة والمترجمة "ميشيل هاتشيسون" التي ترجمتها إلى الإنجليزية.ويترجمها إلى العربية محمد عثمان خليفة، والذي ترجم مع العربي للنشر والتوزيع أكثر من 15 رواية.كانت العربي للنشر والتوزيع قد حصلت على حقوق ترجمتها إلى العربية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في أكتوبر 2019 قبل ترشحها للقائمة الطويلة للبوكر، وهي من ضمن 11 رواية وكتاب، ترجمتها وتترجمها العربي للنشر والتوزيع من هولندا.تدور الرواية حول فتاة تعيش مع عائلتها المتدينة في ريف هولندا وفي أحد أيام الشتاء، يذهب أخوها في رحلة للتزحلق على الجليد، ويتركها وحدها في المنزل، وفي لحظة غضب، تدعو عليه، فلا يعود إلى المنزل أبدًا. يسيطر الحزن على العائلة كلها، وتبدأ بالانعزال عن الجميع، والدخول في عالم من الأحلام المزعجة."لطالما فكرت كثيرًا في حقيقة أنني الصغرى، وكيف أن لا أحد يقول لي بأنني سيُسمح لي بفعل أي شيء عندما أصبح كبيرة كفاية.. ولذلك سألت الرب بأن يأخذ أخي "ماتياس" ويترك لي أرنبي.. آمين".هذه هي الرواية الأولى، للشاعرة "ماريكا لوكاس رينفيلد"؛ وتتميز لغتها بالتجريبية، والشاعرية وهو ما نجحت المترجمة "ميشيل هاتشيسون" في نقله أثناء ترجمتها الرواية إلى الإنجليزية.فازت الرواية أيضًا بجائزة "ليبريس" الأدبية الهولندية عام 2019، وهي جائزة أدبية رفيعة المستوى في هولندا.فازت "ماريكا لوكاس رينفيلد" كذلك بجائزة "مانبلاد التشجيعية" الهولندية عام 2015. حصلت كذلك عام 2016 على جائزة "سي بادينج" لأفضل ديوان شعري.