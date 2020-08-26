وزير الاتصالات: 4 حزم من الخدمات في المرحلة التجريبية لمصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق خدمات مصر الرقمية بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية لاكتشاف أي مشكلات لعلاجها قبل التطبيق الرسمي.وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "نقدم 4 حزم من الخدمات، أولها حزمة ترخيص القيادة والمركبات بالتعاون مع النيابة العامة والمرور".وأوضح "وزير الاتصالات"، أن المواطن يدخل الرقم القومي الخاص به ورقم السيارة ليعرف من خلاله موعد تجديد الخدمة ومعرفة المخالفات الخاصة به، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالقيادة ورخصة القيادة.وأشار إلى أن الحزمة الثانية التي تم إدراجها في خطة مصر الرقمية حزمة "التوثيق" بالتعاون مع وزارة العدل والضرائب، متابعًا: "لا بد أن يذهب المواطن للتوثيق في مكاتب الشهر العقاري، حتى بعد كونها ضمن الخدمات الرقمية على مستوى الجمهورية".وأكمل: الحزمة الثالثة هي "البطاقة التموينية" بالتعاون مع وزارة التموين، وتقديم خدمات بكل ما يتعلق ببطاقة التموين وفصل اجتماعي وإلى آخر كل خدمات بطاقة التموين.ولفت إلى أن الحزمة الرابعة التي تم إدراجها في خطة مصر الرقمية هي حزمة "الاستثمار"، من خلال جذب الاستثمارات إلى مصر عبر البوابة الرقمية لمصر.