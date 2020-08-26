استشاري أوبئة: تجارب لقاحات كورونا بدأت في المرحلة الثالثة

قال الدكتور بسام حجاوي استشاري أوبئة وعضو اللجنة الخاصة لمتابعة فيروس كورونا في الأردن، إن فيروس "كورونا" بدا واضحًا أنه سيعيش مع العالم، ولكنه تباطأ في العالم رغم استمرار تفشيه.وأضاف "حجاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، بفقرة "الآن"، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن تجارب لقاحات كورونا بدأت في المرحلة الثالثة وهو دليل على معركتها لنهضة الاقتصاد والتعايش مع كورونا وعدم الغلق.وأوضح أنه رغم فحص عدد من الناس مبكرًا لأخذ الاحتياطات في بعض الدول، ولكن هناك دولا أخرى لا تأخذ احتياطاتها.وأكمل: "فارق الزمن 100 عام بين جائحة الأنفلونزا السويسرية وكورونا"، لافتا إلى أن كورونا سلالة من هذه العائلة المسببة لكورونا من الأمراض الموسمية والأمراض التيجانية.وتابع: "يبدو أن هذا الفيروس بسرعة انتشاره له علاقة بالسفر والمواطنين، كما أن هذه الفيروسات تطور نفسها وغير واضحة ملامحها، مشددًا: "الأزمة أن الفيروس قد يصيب شخصا لا يتأثر به ويصيب آخر يتأثر."واستطرد: "نعلم أن الأرقام ستزداد يومًا ما خاصة مع فتح المقار بعد الغلق، والعودة إلى الحظر الشامل والإقفال صعبة للغاية، لذلك الحل في عودة الحياة مع الأخذ بالإجراءات، منوّهًا: "لن تعود أي بلد إلى الصفر حتى يصل العالم كله إلى الصفر."