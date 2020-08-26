كريم قاسم يطل على جمهوره من برشلونة (صور)

شارك الفنان كريم قاسم، عدة صور له من برشلونة وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق كريم قاسم على الصور قائلًا: "Barcelona"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وكانت أحدث أعمال الفنان كريم قاسم، كان مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان، ومسلسل "مملكة إبليس" على شاهد، ومؤخرًا عرض له فيلم ليل خارجي والفيلم العالمي سواح على NETFLIX.