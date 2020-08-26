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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: الاتفاق البحرى مع مصر له أهمية سياسية كبيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:45 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
منار أحمد
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قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق البحري مع مصر له أهمية سياسية كبيرة، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، أن بلاده ستحافظ على حقوقها في المتوسط وفقا لقانون البحار.

ويصوت البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، على التصديق على اتفاق ترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية، الذي تم توقيعه مع مصر في 6 أغسطس الماضي.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد وقع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من أغسطس 2020، اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.

وأكدت مصر الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.

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