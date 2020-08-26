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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البودشيشية» تنظم ثاني جلسات الجامعة الصيفية بالمغرب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:55 م
فعاليات الجامعة الصيفية
فعاليات الجامعة الصيفية
كتب: عمرو رشدى
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نظمت الطريقة القادرية البودشيشية، ثانى جلسات الجامعة الصيفية التى تقام فى مقر الزاوية الأم بمركز المؤتمرات الصوفية بإقليم مداغ جهة وجدة بالمملكة المغربية، بمشاركة عدد كبير من شباب وبراعم الطريقة القادرية البودشيشية.

وناقش المنظمون، خلال الجلسة الثانية موضوع "فلسفة علم التربية من منظور إسلامى"، حيث حاضر الدكتور عبدالرزاق بحار خلال المحاضرة الأولى وكانت محاضرته بعنوان "فلسفة علم التربية من منظور إسلامي"، ثم جاءت المحاضرة الثانية بعنوان "تربية الأبناء بالحب"، وقدمها الدكتور محمد مستظرف.

وقال الدكتور منير القادري البودشيشي، مدير مؤسسة الملتقى العالمى للتصوف، إن الجامعة الصيفية لهذا العام أخذت شكلًا مختلفًا عن الأعوام السابقة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يتم بث اللقاءات عبر شبكة الإنترنت، ولا يتواجد سوى نسبة 50% من الشباب والبراعم التابعين للطريقة بخلاف العام الماضي الذي كان يتواجد فيه نسبة 100% من شباب وأحباب الطريقة.

وتابع "القادري" أن الجامعة الصيفية لهذا العام بدأت نشاطها منذ يومين فتم تنظيم أول وثانى الجلسات، وذلك بالاستعانة بالباحثين والمحاضرين من داخل المغرب وخارجه، وذلك لتثقيف الشباب وتنمية مداركهم وتزويدهم بالمعلومات المختلفة سواء في الحقل الديني بشكل عام أو الصوفي بشكل خاص.

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