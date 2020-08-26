«كسر بالفك».. حبس شاب قتل والده في بدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده بسبب مشاجرة نشبت بينهما بمدينة بدر.واعترف المتهم أمام النيابة بنشوب مشاجرة بينه وبين والده لرفضه العمل وإلحاح والده عليه بالنزول للعمل واتهامه بأنه عاطل وعالة عليه قائلًا: «عايرني بفشلي وأني عالة عليه»، موضحًا فنشبت بينهما مشاجرة وقام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على والده مما أصابه بكسر فى الفك مما أدى لوفاته.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل مواطن داخل إحدى الشقق السكنية، وعقب الانتقال والفحص وتبين صحة البلاغ وبعمل التحريات الأولية دلت على قيام نجل المجني عليه بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.