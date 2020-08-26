يواصل استقراره.. أسعار الدولار اليوم 26-8-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

في نبذه مختصرة تنشر الدستور بعض العملات الأكثر تداولا في مصر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020:سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-8-2020وشهدت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في سجل في البنك المركزي المصري 15.82 جنيه للشراء، و 15. 95 جنيه للبيع.واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع.وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 15.84 جنيه للشراء، و 15.94 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.84 جنيه للشراء، و 16.94 جنيه للبيع.بينما سجل بنك مصر، 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع.وهبط الدولار الأمريكي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة، والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.وعزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وخلال الاتصال الذي كان مقررًا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.