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محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

يواصل استقراره.. أسعار الدولار اليوم 26-8-2020 في البنوك المصرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:23 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأربعاء 26-8-2020 فى البنوك المصرية، حيث تحدد البورصات العالمية سعر الدولار بشكل يومي أو أكثر من مرة في اليوم، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة حيث إنها الأولى في العالم في الاقتصاد والاستيراد والتصدير وهي العملة الرسمية لمعظم دول العالم، ولذلك فيترقبها الكثيرون سواءا كانوا مستثمرين أو تجار أو مواطنين عاديين ممن اغتربوا عن بلادهم من أجل لقمة العيش.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

في نبذه مختصرة تنشر الدستور بعض العملات الأكثر تداولا في مصر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020:

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-8-2020
وشهدت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في سجل في البنك المركزي المصري 15.82 جنيه للشراء، و 15. 95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 15.84 جنيه للشراء، و 15.94 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.84 جنيه للشراء، و 16.94 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك مصر، 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع.

وهبط الدولار الأمريكي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة، والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.

وعزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال الذي كان مقررًا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، وذلك بعد أن استقر سعر صرفه عند 7.33 ليرة تركية، حيث ارتفع إلى 7.36 ليرة تركية.

ووصل سعر صرف الدولار إلى 7.36 ليرة تركية، فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.71 ليرة تركية، بعد أن كان سعره صرفه صباحًا عند 8.65 ليرة تركية.

وأخيرا، استقر سعر صرف الدولار في ساعات باكرة من صباح اليوم الإثنين، عند 7.33 ليرة تركية، فيما وصل سعر صرف اليورو إلى 8.65 ليرة تركية بعد أن استقر، أول من أمس، عند 8.63 ليرة تركية.

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