رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:03 ص
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحبة محل أسلحة صوت يجرى تعديلها؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاحها وتصنيعها بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، ومعروفة بلقب «امبراطورة السلاح».

وتبين أن المتهمة تتخذ من مسكنها محلا ووكرا لأسلحة الصوت وتروجها، فتم مداهمته وضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة «نارية، صوت، معدلة لإطلاق الأعيرة النارية»، وأجزاء من الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي يتم إستخدامها في ممارسة ذلك النشاط المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى والجونة بالدورى

تأهيل كيت ميدلتون لتصبح ملكة المستقبل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة