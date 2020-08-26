القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحبة محل أسلحة صوت يجرى تعديلها؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاحها وتصنيعها بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، ومعروفة بلقب «امبراطورة السلاح».وتبين أن المتهمة تتخذ من مسكنها محلا ووكرا لأسلحة الصوت وتروجها، فتم مداهمته وضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة «نارية، صوت، معدلة لإطلاق الأعيرة النارية»، وأجزاء من الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي يتم إستخدامها في ممارسة ذلك النشاط المؤثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.