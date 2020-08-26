الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.. طقس حار نهارًا والرياح نشطة، معتدل ليلًا على جنوب سيناء.. طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 31 23وادي النطرون 35 23طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 34 24بلطيم 31 25مطروح 30 22السلوم 32 23سيوة 36 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 36 23السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 25نخل 36 21نويبع 37 28طابا 35 26كاترين 33 19الطور 35 26شرم الشيخ 38 28الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 37 24بني سويف 38 24المنيا 38 23أسيوط 39 24سوهاج 39 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 26إدفو 41 26أبو سمبل 40 27الوادي الجديد 41 24شلاتين 39 27أبو رماد 38 27حلايب 36 28رأس حدربة 36 28