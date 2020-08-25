«الأمريكان مش هيسيبونى».. زوجة عرفات تكشف حقيقة الـ7 مليارات دولار

فنّدت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، المزاعم التي ترددت بشأن امتلاكها 7 مليارات دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني:" إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم.. تخيل لو أنا عندى 7 مليار الأمريكان كانوا هيخلوا عندى هذه الأموال".أضافت سها عرفات، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية أنها لو تمتلك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.