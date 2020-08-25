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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر طايع: تعقيم كافة المساجد استعدادا لاستقبال صلاة الجمعة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:13 م
جابر طايع
جابر طايع
سناء إسماعيل
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه بداية من الجمعة المقبلة، تعود صلاة الجمعة، وذلك بعد انقطاع دام لـ 22 جمعة بسبب فيروس كورونا والإجراءات المتبعة لمنع التزاحم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بدأ منذ الأمس تعقيم المساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي والتعقيمات.

وأكد أن قرار عودة صلاة الجمعة يرافقه استمرار غلق دورات المياه وتعليق عمل قاعات المناسبات بكل أنواعها، وكذلك التحفظ على صلاة الجنازة مبدئيًا ولحين إشعار آخر.

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