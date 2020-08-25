العرابي: القمة الثلاثية تعمل على التكامل الاقتصادي والاهتمام بالإنسان

قال السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثية التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لها وضع خاص نتيجة أحداث متراكمة وسط تحديات غير مسبوقة في المنطقة، جعلت الأطماع عليها كبيرة من بعض الجهات.وأضاف "عرابي"، خلال مداخلة هاتفية ع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا وقطر، تريد الانقضاض على المنطقة بأشكال وأساليب مختلفة، حيث إنها تحاول تنفيذ مخططات في المنطقة لزعزعة الاستقرار.وأشار "وزير الخارجية الأسبق" إلى أن القمة الثلاثية تحاول العمل على التكامل الاقتصادي والاهتمام بالإنسان، موضحًا أن القمة الثلاثية تعتبر نموذجًا يجب أن تنضم إليه دول عربية أخرى لتحقيق نفس الهدف.