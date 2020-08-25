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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي يكشف الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:19 م
خالد الجندي
خالد الجندي
هدير شعراوي
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قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إن قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة هى أن نقرأه كما نسمعه وليس كما نراه فى المصحف، وبالتالى تكون تلك القراءة الصحيحة.

وأوضح الجندى، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن قراءة القرآن تحتاج إلى عدم الاعتماد علي النفس، بل على أحد الشيوخ لأنه ليس كقراءة الجورنال ولابد السماع وراء الشيوخ من خلال المنصات الإلكترونية، ولا بد من التدريب على حروف وتشكيل وحركة القرآن.

وأضاف الجندى، أن تركيبة الحروف فى الكلمات لتعطي كل مرة معنى ونطقا، كما جاء مثلًا فى سورة البقرة وسورة الفيل البداية واحدة "آ ل م" ولكن النطق والتفسير يختلف وشبه تركيبة الحروف والتشكيل والتجويد كـ الكمياء ويعتبر من عجائب القرآن.

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