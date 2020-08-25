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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

101.5 % زيادة في واردات وسائل النقل الجماعي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:42 م
وسائل النقل الجماعي
وسائل النقل الجماعي
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات من أتوبيس وميكروباص ومينى باص وحدات كاملة بلغت 31.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 101.5%.

فيما سجلت الواردات من سيارات ركوب انخفاضًا لـ116.5 مليون دولار خلال مايو 2020 مقابل 169.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة تراجع قدرها 31.3%.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للواردات بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 6.78 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 38.7%.

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