ضبط 2 طن لحوم فاسدة في ثلاجة بالمطرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك ثلاجة دون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بمنطقة المطرية.وتبين أنه بحوزته 1900 كيلوجرام مصنعات لحوم، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.