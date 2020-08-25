بالبنط العريض حسين الجسمي تتصدر الترند بعد تجاوز الأغنية 15 مليون مشاهدة

بالبنط العريض حسين الجسمي

كلمات الأغنية الجديدة هي: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتي تشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما أنت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".وتعاون الجسمي في الأغنية الجديدة "بالبنط العريض"مع الشاعر أيمن بهجت قمر بكتابة الكلمات وتوزيع كان لتوما، وقام الجسمي نفسه بتلحين هذه الأغنية.وكانت آخر أغنيات الجسمي قبل "بالبنط العريض" أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: وليد فايد.كما طرح مؤخرا أيضا أغنية الحسّاس، وحققت 11 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو، وتعاون فيها مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.ويحتفل اليوم الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ 41، حيث شاركه عدد كبير من النجوم تدوينات قصيرة عبر موقع تويتر وعدد من المواقع للتهنئة بهذه المناسبة وتمنوا له دوام النجاح معبيرن له عن حبهم العميق.