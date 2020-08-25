قبول دفعة جديدة بـ«قضايا الدولة» من خريجي كليات الحقوق

أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، عن قبول طلبات التعيين فى وظائف مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.وجاءت شروط الهيئة في التعيين فى هذه الوظيفة:-- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.- ألا يزيد عمره على ٣٠ سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنةالمختصة بهيئة قضايا الدولة.- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أول أكتوبر، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به.كما يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، يتم سحب الملفات من مقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الكائن ٨ شارع أبوالفدا، الزمالك، القاهرة، خلال الفترة من السبت وحتى الخميس.وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه، لكل ملف تقديم، وسيتم استلام الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت حتى الخميس طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة.ويجب تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، جمع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.