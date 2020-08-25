رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيد وعاطلين لاستدراج راغبي المتعة وسرقتهم بالأميرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:07 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة وعاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛لاتهامهم باستدراج راغبى المتعة وتخديرهم وسرقته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج راغبى المتعة عن طريق المتهمة الأولى وأخذ الضحية لمحل سكنه وتخديره والاستيلاء على أموالهم بمساعدة باقى المتهمين.

وكانت بداية الواقعة تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغ من أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل شقته.

بتفريغ الكاميرات تبين اصطحاب المجنى عليه لسيدة وعقب ذلك ظهر شخصان واقتحما الشقة وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

باراجواى تطلق سراح رونالدينيو

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طبيب يوضح سبب خطورة تنظيف الأذن

7 نصائح لتحسين مناعة الأطفال ضد كورونا

استطلاع رأي: غالبية الروس لا يخشون الإصابة بكورونا

«تركت منزلى».. آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

«سينما مصر» عرض يناقش الهوية المصرية ومكوناتها