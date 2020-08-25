حبس سيد وعاطلين لاستدراج راغبي المتعة وسرقتهم بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة وعاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛لاتهامهم باستدراج راغبى المتعة وتخديرهم وسرقته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج راغبى المتعة عن طريق المتهمة الأولى وأخذ الضحية لمحل سكنه وتخديره والاستيلاء على أموالهم بمساعدة باقى المتهمين.وكانت بداية الواقعة تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغ من أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل شقته.بتفريغ الكاميرات تبين اصطحاب المجنى عليه لسيدة وعقب ذلك ظهر شخصان واقتحما الشقة وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر محضر بالواقعة.