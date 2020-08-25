«الوفاق» تشن حملة اعتقالات ضد النشطاء في طرابلس

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات ضد عشرات النشطاء في العاصمة الليبية، فيما تواصلت المظاهرات في مدن عدة غربي ليبيا، في أعقاب إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر، أن حكومة الوفاق، تشن حملةَ دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في طرابلس، فيما أضرم متظاهرون النار في الإطارات، في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في العاصمة الليبية.وأفادت المصادر الذي لم يتم الكشف عن هويتها، أن "كتيبة النواصي"، التابعة لحكومة الوفاق، تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس، في وقت سمعت فيه أصوات إطلاق النار.