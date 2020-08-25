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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوفاق» تشن حملة اعتقالات ضد النشطاء في طرابلس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:45 ص
المظاهرات في ليبيا
المظاهرات في ليبيا
منار أحمد
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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات ضد عشرات النشطاء في العاصمة الليبية، فيما تواصلت المظاهرات في مدن عدة غربي ليبيا، في أعقاب إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر، أن حكومة الوفاق، تشن حملةَ دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في طرابلس، فيما أضرم متظاهرون النار في الإطارات، في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في العاصمة الليبية.

وأفادت المصادر الذي لم يتم الكشف عن هويتها، أن "كتيبة النواصي"، التابعة لحكومة الوفاق، تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس، في وقت سمعت فيه أصوات إطلاق النار.

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