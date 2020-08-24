ذوو الهمم بالسويس يصنعون عربة نظافة بمظلة لحماية العمال من الشمس (فيديو)

نجح مركز التأهيل المهني لذوي الهمم بالسويس، في تصنيع عربة بـ3 عجلات مزودة بمظلة وحوامل لمعدات النظافة، لحماية ووقاية عمال النظافة من الشمس.وقال عادل الدكروني، مفوض المجلس القومى للإعاقة بالسويس، إن ذوي الهمم بالسويس يحرصون دائما على أداء دورهم المجتمعي، فمثلما صنعوا فيس شيلد وبوابات تعقيم منخفضة التكلفة لمكافحة كورونا، ينتجون اليوم عربة مجهزة لمساعدة عمال النظافة على أداء عملهم بشكل أكثر أمانا ويسر.وأضاف الدكروني، أن العربة مزودة بعجلات وأماكن مخصصة لحمل أدوات النظافة وصندوق متحرك، بالإضافة إلى مظلة واقية من الشمس.وناشد الدكروني، محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، لتبني الفكرة وتنفيذها بشكل أكبر ليتم تعميم استخدام العربة بكل شوارع المحافظة.