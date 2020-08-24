مصرع عامل غرق فى «نيل أطفيح» أثناء إنقاذ ابنه

لقى عامل مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ طفله الذي سقط في نهر النيل في أطفيح، اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأب.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وأفاد شهود عيان أن الضحية حاول إنقاذ ابنه، إلا أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.وتبين أن الأب يدعى "محمد.م"، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.