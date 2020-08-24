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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:07 ص
اشتباكات فى الشانزليزيه
اشتباكات فى الشانزليزيه
وكالات
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اندلعت اشتباكات في الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، بين جماهير الفريق والشرطة، عقب الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، نشبت أحداث الشغب بين المشجعين والشرطة، أثناء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة، ما أجبر الشرطة على إخلاء الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء".

وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع في محيط الاستاد، وشق طريقهم من الشانزليزيه إلى ساحة الجنرال شارل ديجول، ولكن تم منعهم من الوصول إليها من قبل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع عدة مرات.

وتقوم مجموعات صغيرة من مثيري الشغب من مشجعي كرة القدم بإشعال النيران والألعاب النارية وترديد الشعارات المناهضة للحكومة ومحاولة إشعال النار في حاويات القمامة.

وتم فتح ساحات الشانزليزيه أمام الجماهير لمدة ساعتين لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وفي منطقة ملعب "Parc des Princes"، ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو" فقد اندلعت اشتباكات في منطقة الملعب بين الشرطة وبعض مثيري الشغب.

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