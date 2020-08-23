يسبب صعوبة في الكلام.. استشاري أعصاب تكشف خطورة مرض مؤمن زكريا

قالت الدكتورة دينا زمزم، استشاري الأعصاب بوحدة التصلب المتعدد بجامعة عين شمس، إن مرض التصلب المتعدد يبدأ من قبل سن الأربعين فيما فوق، وسببه عدم التشخيص المبكر في بعض الحالات.وطالبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، الأشخاص الذين يعانون من أعراض بالمخ والأعصاب ومشكلة في الحركة والاتزان، ومشاكل في التحكم بالإخراج، ورعشة، ومشاكل ضمور وضعف بالعضلات، أن يتوجهوا فورًا لطبيب باطنة أو أعصاب.وأضافت: أنه بالنسبة لحالة اللاعب مؤمن زكريا، لو كان إصابته als، فإن الأمر يزيد بالتدريج مع الوقت، ويوجد أدوية متاحة لتبطئ عملية الشيخوخة المبكرة أو عملية ضمور الأعصاب ويوجد تجارب على الخلايا الجذعية ولا تستخدم طبيًا إلى الآن، ولكن يجب المداومة على العلاج الطبيعي والتخاطب والتمارين الخاصة بالتنفس وعملية البلع أو تغير طبيعة الأكل.. بالإضافة إلى أدوية أخرى.وتابعت: "أما التصلب المتعدد، فإنه مناعي وممكن السيطرة عليه بصورة أوسع ومن الممكن الهجمات التي تحدث عند المريض تتحسن بالعلاج الوقائي، ويمارس حياته بصورة طبيعية والاتنين تتوقف نتائجهما على التشخيص المبكر".