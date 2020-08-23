متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، آخر تطورات مفاوضات سد إثيوبيا، قائلا إنه تم اختيار عضو فني وعضو قانوني عن كل دولة، ومن المتوقع أن ننتهي يوم الجمعة القادمة 28 أغسطس من الصيغة النهائية للاتفاق حول أزمة سد إثيوبيا ورفعها للاتحاد الإفريقي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وضعنا كل المقترحات في مقترح واحد، وسنحاول تدارك أي ملاحظات خلال الأيام المقبلة".وبالنسبة لمنسوب الفيضان هذا العام، قال السباعي إن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر معنية بحجم الفيضان وإدارته وتوصيله لكل المزارعين والمستخدمين، موضحا أن أغسطس وسبتمبر وأكتوبر هي السنة المائية، بالنسبة لمصر، ومنذ بداية أغسطس معدلات 2020 أعلى من 2019، ونتنبأ بفيضان أعلى من المتوسط، وأعلى من العام الماضي.