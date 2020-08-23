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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعزيز النحاس: زعماء الوفد قادوا الحركة الوطنية المصرية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:48 م
عبد العزيز النحاس
عبد العزيز النحاس
إسلام نصير
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قال الكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن جميع الوفديين يحرصون على إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى النحاس باشا وفؤاد باشا سراج الدين كل عام.

وأضاف النحاس أن زعماء الوفد الثلاثة حافظوا على تراب الوطن وقادوا الحركة الوطنية المصرية لأكثر من نصف قرن بعد أن قدموا ثورة 1919 التي رسخت الهوية المصرية ووحدة الشعب المصري وكانت سببا في تأسيس دولة المواطنة بعد أن رفعت شعار الدين لله والوطن للجميع.

وأكد النحاس أن ثورة 1919 رسخت لحقوق المرأة ودولة القانون من خلال دستور 1923 بجانب الطفرة التي حدثت في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن النحاس باشا استكمل ما فعله سعد باشا وفؤاد باشا سراج الدين، فرحم الله زعماء الوفد.

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