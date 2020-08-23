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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مطروح: تلقينا 514 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:59 م
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح
ياسمين شعيب
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أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي 514 طلب للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 سبتمبر المقبل لطلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي.

وأضاف عبد الرازق إن يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الــ 5 مساءا طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمه.

وأكد رئيس المدينة على زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح
طلبًا للتصالح

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