قبل توقيع اتفاق السلام.. اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وبن زايد

تجرى اتصالات عديدة لعقد لقاء بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قبل التوقيع النهائي على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن هناك محاولات جادة تجرى لتنسيق لقاء بين نتنياهو وبن زايد، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن تلك المحاولات.ويصل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غدًا الإثنين، إلى إسرائيل، تشمل بحث عدة ملفات هامة، أبرزها تفاصيل اتفاق السلام مع الإمارات، والتهديدات الإيرانية لتل أبيب، والصين.وأوضحت مصادر إسرائيلية أنه من المقرر وصول بومبيو، في زيارة سريعة، تستمر ليوم واحد فقط، يغادر بعدها إلى الإمارات مباشرة بعد غدٍ الثلاثاء.