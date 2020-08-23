ريم مصطفى في جلسة تصوير جديدة على الشاطئ (صور)

خضعت الفنانة ريم مصطفى، لجلسة تصوير جديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية، ونشرت الصور عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ريم وهي ترتدي "كاش مايوه"، على شاطئ البحر ولاقت إطلالتها الصيفية إعجاب متابعيها.شاركت ريم مصطفى، مؤخرا في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، كان آخرها مسلسل "شديد الخطورة" بالتعاون مع الفنان أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it.