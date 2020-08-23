«الخفاجي»: التحالف مستمر في العمل مع بغداد

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، إن التحالف الدولي يسلم الموقع 8 من قاعدة التاجي للقوات العراقية.وفي التفاصيل، قال الخفاجي، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن الموقع رقم 8 كان يستخدم من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأميركية.فيما أكد الخفاجي، أن التحالف مستمر في العمل مع بغداد، مؤكدًا أنه في القريب العاجل ستسلم مواقع أخرى إلى القوات العراقية.