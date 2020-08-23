«الخفاجي»: التحالف مستمر في العمل مع بغداد
الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:08 م
منار أحمدطباعة
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، إن التحالف الدولي يسلم الموقع 8 من قاعدة التاجي للقوات العراقية.
وفي التفاصيل، قال الخفاجي، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن الموقع رقم 8 كان يستخدم من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأميركية.
فيما أكد الخفاجي، أن التحالف مستمر في العمل مع بغداد، مؤكدًا أنه في القريب العاجل ستسلم مواقع أخرى إلى القوات العراقية.
وفي التفاصيل، قال الخفاجي، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن الموقع رقم 8 كان يستخدم من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأميركية.
فيما أكد الخفاجي، أن التحالف مستمر في العمل مع بغداد، مؤكدًا أنه في القريب العاجل ستسلم مواقع أخرى إلى القوات العراقية.