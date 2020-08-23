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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عامل قتل تاجرًا ضبطه فى وضع مخل مع زوجته بالبساتين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:57 ص
المتهم
المتهم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه في قتل تاجر على علاقة غير شرعية بزوجته.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بهدف الانتقام لشرفه، بعد أن ضبط المجني عليه في وضع مخل مع زوجته في منزله عندما عاد من العمل فجأة، ففوجئ بالواقعة فهربت الزوجة واختبأت لدى الجيران.

وقال المتهم إنه كانت هناك مشاجرات بينه وبين زوجته بسبب عدم ارتياحه لتصرفاتها وشكه الدائم في سلوكها، وقبل ارتكاب الجريمة بأيام خرجت الزوجة لمنزل والدها غاضبة، بعدما دب بينهما خلاف بسيط، فذهب إليها لمصالحتها وإعادتها إلى منزل الزوجية.

ويوم الواقعة سمع أصواتا غريبة ووجد زوجته في أحضان عشيقها فخنقه ثم استل سكينا ووجه له طعنات نافذة، وجاء في مناظرة الجثمان القتيل أنه رجل في العقد الرابع من العمر به إصابات طعنية وجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسم.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط، وكشفت تحريات النقيب محمد حسن رئيس التحقيقات بقسم البساتين، عن أن المتهم ذبح عشيق زوجته، وتمكنت الزوجة من الفرار قبل أن يلحق بها.

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