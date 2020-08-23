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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آراب نيوز: الورقة الأمريكية الفيصل الوحيد لحل أزمة أنقرة وبغداد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:40 ص
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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سلطت صحيفة آراب نيوز البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على الهجمات والانتهاكات التركية على السيادة العراقية، مشيرة إلى أن عزل تركيا يمكن أن يشكل تهديدًا اقتصاديًا للعراق لأن أنقرة شريك تجاري رئيسي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن "الورقة الأمريكية المحتملة الوحيدة التي يمكن لعبها هي العلاقة الشخصية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهجمات التركية على الأراضي العراقية بأنها "غير مقبولة" وحث الولايات المتحدة على حل النزاع في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتفاوض أنقرة وبغداد منذ منتصف يونيو لحل النزاع بشأن الهجمات التركية في كردستان ومناطق أخرى متنازع عليها، كما أن الدستور العراقي يحظر استخدام أراضيه لمهاجمهة الدول المجاورة.

قال جو ماكرون، محلل السياسة الخارجية للشرق الأوسط في المركز العربي، إنه يمكن أن يطلب من أنقرة وقف أنشطتها عبر الحدود مؤقتًا.

ويشك ماكرون في أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أو تهدد أردوغان لتحقيق هذا الهدف.

في 11 أغسطس، قتلت غارة تركية بطائرة مسيرة في شمال شرق العراق اثنين من حرس الحدود العراقي وسائق مركبتهما، ووصفه الجيش العراقي بأنه "عدوان صارخ.

وتزامن هجوم الطائرات بدون طيار مع اجتماعات مزعومة لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور، ومقرهم شمال العراق.

وألغت بغداد زيارة وزارية تركية واستدعت السفير التركي ردا على الضربة.

كما حثت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان تركيا وحزب العمال الكردستاني على مواصلة القتال خارج العراق.

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