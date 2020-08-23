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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: التوسع بالجامعات الأهلية يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:39 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
عائشة حسن
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أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية سيساهم في سد عجز موازنات الجامعات، مشددًا على ضرورة التأثير على التعليم الموجود بالجامعات الحكومية وأن يكون رافدا ينافس ويعمل على تحسين المنظومة ودعم سوق العمل خلاف التعليم التقليدي مما يسهم في الخدمة التعليمية والارتقاء بالمنظومة.

وقال بركات، في بيان له، إن الأصل في الجامعات الأهلية أنها غير هادفة للربح، مؤكدًا أنه يدعم كل جهد من قبل الدولة يساهم في تطوير التعليم، حيث إن هذه الجامعات هدفها تطوير التعليم وليس هدفها الربح في المقام الأول كما هو الحال في الجامعات الخاصة، التي يضخ أصحابها أموالًا ضخمة ويعرضونها للبيع بعد سنوات قليلة، ثم يشرعون في بناء أخرى، فيما يعني أن الأمر أصبح مقتصرًا على مجرد الربح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجامعات الأهلية الجديدة تتضمن مجالات يحتاج إليها سوق العمل، حتى لا يشكل خريجي هذه الجامعات عبئا إضافيًا، أو أنها تكون مجرد داعمًا لأسر تمتلك مجموعة إلى الأموال وتسعى إلى مجرد الحصول على لقب طبيب أو غيره لأبنائهم، لأن هذه الآفة عادت على مصر بعدد كبير من الخريجين بدون عمل.

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