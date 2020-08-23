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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول 3 رهائن إيرانيين إلى بلادهم بعد احتجازهم فى الصومال منذ 2015

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:33 ص
رهائن إيرانيين
رهائن إيرانيين
وكالات
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أعلن التليفزيون الإيراني عن وصول 3 رهائن إيرانيين إلى ميناء كنارك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد كانوا محتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ 2015.

ويعتبر الإيرانيون الثلاثة آخر الرهائن من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سراج" التي اختطفها القراصنة الصوماليون في مارس عام 2015.

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