وصول 3 رهائن إيرانيين إلى بلادهم بعد احتجازهم فى الصومال منذ 2015
الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:33 ص
وكالاتطباعة
أعلن التليفزيون الإيراني عن وصول 3 رهائن إيرانيين إلى ميناء كنارك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد كانوا محتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ 2015.
ويعتبر الإيرانيون الثلاثة آخر الرهائن من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سراج" التي اختطفها القراصنة الصوماليون في مارس عام 2015.
ويعتبر الإيرانيون الثلاثة آخر الرهائن من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سراج" التي اختطفها القراصنة الصوماليون في مارس عام 2015.