وائل الإبراشى: الزمالك أصبح بطل الوقت الضائع

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن فوز نادى الزمالك، على الأهلى 3 1 فى القمة 120 بالدورى الممتاز، سيترتب عليه مكاسب عدة للقلعة البيضاء، بعد الأداء المهلهل وغير المتماسك الذى ظهر به لاعبو القلعة الحمراء اليوم.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، "كعب الأهلى على الزمالك كان عالي طيلة السنوات الماضية فى مبارايات القمة، ولكن الزمالك كسر هذه القاعدة اليوم.. والهدف الثالث أثبت أنه بطل الوقت الضائع".وتابع: "حتى اللحظات الأخيرة كان نادى الزمالك الأفضل والأحسن، الأمر الذى يؤكد أن الأهلى يحتاج إلى عملية إصلاح وترميم حتى لو أنه على قمة الدورى أو توجد إصابات كثيرة بين صفوفه".وأكد "الإبراشى"، أن معايير القمة مختلفة تمامًا عن أى مباراة أخرى ولا تخضع لأي حسابات عادية، متابعًا: "الـ8 دقائق وقت بدل ضائع فى القمة الـ120 تعد مباراة تانية".